Sakit Hati Diberi Sanksi, Rusia Usir dan Larang Pejabat AS Masuk Wilayahnya

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Rusia mengusir 10 diplomat Amerika Serikat (AS) dari wilayahnya sebagai balasan atas sanksi yang diberikan pemerintahan Joe Biden.

Tak hanya mengusir, Rusia juga melarang pejabat AS memasuki negara tersebut.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia, pejabat AS yang dilarang masuk ke Moskow adalah Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Direktur FBI Chris Wray, Jaksa Agung Merrick Garland, Direktur Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, direktur Dewan Kebijakan Domestik AS Susan Rice, dan direktur Biro Penjara Federal AS Michael Carvajal.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan bahwa Moskow juga membatasi aktivitas organisasi non-pemerintahan AS di negaranya.

Baca Juga: Usai Barcelona Juarai Copa del Rey, Presiden Berbicara Tentang Nasib Lionel Messi

Baca Juga: Kritisi Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP 57 2021, HNW: Harus Evaluasi dan Beri Sanksi

Baca Juga: Kembali Beraksi, KKB Beoga Hanguskan Honai dan Tiga Rumah Guru

Tindakan AS yang memberikan sanksi kepada Rusia dinilai 'tak beralasan'.

Padahal, sebelumnya Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa komunikasi langsung merupakan hal terpenting untuk menjalin hubungan stabil dan dapat diprediksi.