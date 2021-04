71 Tahun Hubungan Indonesia dan Tiongkok, Jubir Jokowi Prediksi Bakal Jadi Kekuatan Global

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Jokowi sangat menghormati hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok.

Hal ini dikatakan oleh Staf Khusus (Stafsus) Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Fadjroel Rachman.

“Saya harapkan hubungan dan kerja sama antara dua negara akan lebih kuat dan saling menguntungkan,” ujarnya mengutip pernyataan Presiden Jokowi pada momen Peringatan 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Tiongkok pada tahun 2020 lalu.

Fadjroel Rachman menuturkan kerja sama yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Tiongkok adalah penggabungan dari berbagai aspek mulai dari ekonomi hingga politik.

Hal ini dikatakan Fadjroel Rachman diharapkan bisa menjadikan Indonesia dan Tiongkok sebagai kekuatan global di masa mendatang.

“Kerja sama kedua negara, Indonesia dan Tiongkok adalah penggabungan kekuatan ekonomi, kebudayaan, dan politik besar sehingga akan menjadi kekuatan global di masa mendatang. Oleh karenanya, seperti pesan Presiden Joko Widodo, kerja sama kedua negara akan terus ditingkatkan agar menjadi kekuatan global,” katanya kala jadi pembicara kunci pada webinar dengan tema “The Dynamics of Indonesia-China Relations in Political Economy and the Changing Global Order”, Jumat 16 April 2021.

Selain Jubir Presiden Fadjroel Rachman, kegiatan webinar ini juga menghadirkan Duta Besar (Dubes) RI untuk Republik Rakyat Tiongkok (RTT) merangkap Mongolia Djauhari Oratmangun sebagai narasumber.

