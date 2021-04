Susul AS, NATO Akan Mulai Tarik Seluruh Pasukannya dari Afghanistan

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sejumlah negara di kawasan Timur Tengah masih dilanda konflik bersenjata.

Afghanistan merupakan salah satu negara yang saat ini masih dilanda konflik bersenjata.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) berencana akan memulai menarik pasukannya dari Afghanistan pada 11 September 2021 mendatang.

Menyusul AS, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) akan mulai menarik semua pasukan negara anggota dari Afghanistan pada 1 Mei 2021 mendatang.

Baca Juga: Update Covid-19 Dunia 16 April 2021: Kasus Konfirmasi Hampir Capai 140 Juta Jiwa

Baca Juga: Tak Ada Ujian Susulan bagi Peserta UTBK yang Positif Covid-19, LTMPT Berikan Penjelasan

Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg mengatakan penarikan yang teratur, terkoordinasi dan disengaja akan selesai dalam beberapa bulan.

"Kami menghadapi dilema karena alternatif untuk pergi dengan tertib adalah bersiap untuk komitmen militer jangka panjang terbuka dengan kemungkinan lebih banyak pasukan NATO," kata Stoltenberg seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Dirinya mengatakan bahwa langkah ini bukan akhir dari hubungan NATO dengan Afghanistan, melainkan awal dari babak baru.

Komentar tersebut muncul setelah Presiden AS Joe Biden secara resmi mengumumkan bahwa AS akan menarik semua pasukannya pada 11 September, tepat pada peringatan 20 tahun serangan teroris 9/11 yang mendorong invasi AS di negara itu.