Dijegal Partai Donald Trump, Kucuran Dana AS Untuk Palestina Tersendat

PIKIRAN RAKYAT – Hubungan Palestina dengan Amerika Serikat (AS) kini menuju ke arah yang lebih baik, setelah sempat merenggang selama pemerintahan Donald Trump.

Terbukti ketika AS telah membalik satu aspek dari kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump di Palestina, berupa bantuan kemanusiaan.

Saat Donald Trump menjabat, bantuan yang biasanya dikucurkan AS untuk Palestina pun terhenti. Mengingat bahwa Washington dulu memberikan 350 juta Dolar AS atau sekira Rp5 triliun per tahun kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Kini AS telah kembali ke konsensus internasional atas paradigma yang baru, dan kembali memulihkan bantuan kemanusiaan dapat dianggap sebagai langkah logis berikutnya. Di bawah pemerintahan Joe Biden, AS akan kembali kucurkan dana untuk membantu Palestina.

Namun, ternyata baru-baru ini terungkap bahwa Anggota Kongres AS dari Partai Republik menunda bantuan sebesar 75 juta Dolar AS atau sekira Rp1 triliun untuk dikirim ke Palestina.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Monitor, pada bulan lalu Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) mengirim Kongres terkait narasi program sebesar Rp1 triliun dalam Dana Dukungan Ekonomi (ESF) untuk program-program di Tepi Barat dan Gaza yang akan dimulai 15 hari setelah pemberitahuan diterima.

Program USAID untuk Palestina tersebut meliputi pembangunan jalan, trotoar, bus, kesiapsiagaan darurat, adaptasi terhadap perubahan iklim, inisiatif komunitas, serta ruang publik yang aman untuk masyarakat.