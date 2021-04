Pangeran Harry Dituduh 'Pansos' Lantaran Kerap Sudutkan Keluarga Kerajaan Inggris

PIKIRAN RAKYAT – Pangeran William menilai sang adik, Pangeran Harry sengaja memanfaatkan isu di keluarga Kerajaan Inggris untuk 'pansos' alias panjat sosial.

Sebelumnya, Pangeran Harry dan Meghan Markle menuturkan sejumlah pernyataan mengejutkan saat melakukan wawancara dengan Oprah Winfrey di Amerika Serikat (AS).

Selama wawancara berlangsung, Pangeran Harry dan Meghan Markle kerap melontarkan pernyataan yang menyudutkan keluarga Kerajaan Inggris.

Menurut orang dalam, komunikasi Pangeran Harry dan Pangeran William di belakang layar semakin memburuk akibat program tersebut.

“Pembicaraan yang dilakukan Harry dan William setelah wawancara besar itu, berakhir buruk,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Express UK, Kamis 8 April 2021.

Ia juga mengatakan bahwa Pangeran William merasa sang adik terlalu besar kepala semenjak pindah ke AS.

“Pangeran William merasa Pangeran Harry terlalu besar untuk sepatu botnya (too big for his boots), sejak pindah ke California. Kesuksesan dan Hollywood telah membuatnya besar kepala,” ujarnya.