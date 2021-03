AS Siap Bantu Terusan Suez yang Macet Total, Joe Biden: Kami Punya Peralatan yang Tak Dimiliki Negara Lain

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Joe Biden mengatakan akan membantu membebaskan kapal kontainer raksasa Ever Given yang kandas di Terusan Suez dan membuat jalur perdagangan terhenti.

"Kami memiliki peralatan dan kapasitas yang tidak dimiliki kebanyakan negara. Dan kami sedang melihat bantuan apa yang kami bisa," ujar Joe Biden di Delaware, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu, 27 Maret 2021.

Komentar Joe Biden muncul setelah seorang pejabat AS mengatakan angkatan laut bersiap untuk mengirim tim ahli pengerukan ke kanal, tetapi menunggu persetujuan dari otoritas setempat.

Upaya untuk mengeluarkan kapal kontainer sepanjang 400 meter itu ditunda pada Jumat, 26 Maret 2021 malam waktu setempat.

Perusahaan pelayaran mulai mengubah rute kargo ke tempat lain untuk menghindari memburuknya kemacetan yang sudah menumpuk di kedua ujung Terusan Suez.

Tim penyelamat dari Belanda telah mengkonfirmasi dua kapal tambahan akan tiba pada Minggu, 28 Maret 2021 untuk membantu mengeluarkan kapal tersebut, kata manajer teknis Ever Given, Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM).

Sebelumnya, Otoritas Terusan Suez (SCA) mengatakan upaya untuk membebaskan kapal dengan kapal tunda dilanjutkan setelah selesainya operasi pengerukan di haluannya untuk menghilangkan 20.000 meter kubik pasir.

"Operasi tarikan membutuhkan ketersediaan sejumlah faktor pendukung termasuk arah angin dan pasang surut, yang menjadikannya proses teknis yang kompleks," kata otoritas tersebut.

Otoritas Terusan Suez menyambut baik tawaran AS untuk membantu. Turki juga mengatakan pihaknya dapat mengirim kapal ke kanal.

Akibat macetnya Terusan Suez yang sudah berlangsung di hari kelima, harga minyak naik lebih dari 3 persen pada Jumat karena lebih dari 30 kapal tanker minyak tetap menganggur di kedua sisi kanal.

Analis memperkirakan dampak harga yang lebih besar jika Terusan Suez terus terhenti selama berminggu-minggu.***