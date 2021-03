Intel Amerika Serikat: Jika Pasukan AS Ditarik, Afghanistan Dapat Diambil Alih Taliban

PIKIRAN RAKYAT - Pejabat intelijen Amerika Serikat memperingatkan Presiden Joe Biden bahwa Afghanistan dapat diambil alih oleh Taliban jika pasukan AS pergi sebelum kesepakatan pembagian kekuasaan antara kelompok militan dan pemerintah Kabul tercapai.

Hal itu pertama kali dilaporkan oleh New York Times, mengutip Penilaian Intelijen AS di masa pemerintahan Donald Trump.

Dikutip dari Sputnik News, Sabtu, 27 Maret 2021, menurut intelijen, penarikan tentara AS dari Afghanistan dapat menjerumuskan negara di bawah kendali Taliban dalam dua atau tiga tahun setelah pasukan internasional pergi.

Pada Jumat, 26 Maret 2021, juru bicara Taliban mengatakan kelompoknya tetap berkomitmen pada perjanjian perdamaian era Donald Trump dan ingin pihak Amerika juga tetap berkomitmen dengan tegas.

"Jika pasukan AS tidak ditarik pada batas waktu 1 Mei, Taliban akan melanjutkan jihad dan perjuangan bersenjatanya melawan pasukan asing," kata juru bicara Taliban.

Pernyataan itu menyusul komentar Joe Biden pada Kamis, yang menegaskan batas waktu 1 Mei untuk penarikan pasukan AS tidak mungkin dipenuhi karena 'alasan taktis.

Joe Biden mencatat dia akan bertemu dengan sekutu untuk memutuskan peta jalan lebih lanjut bagi Washington untuk 'pergi dengan cara yang aman dan tertib'.

Presiden AS ke-46 itu juga menyoroti dia tidak membayangkan pasukan AS yang tersisa di Afghanistan melewati tahun 2022.

"Bukan niat saya untuk tinggal di sana (Afghanistan) untuk waktu yang lama, kami tidak akan tinggal lama,kami akan pergi," ujar Biden.

Pengkajian intelijen mengklaim bahwa ketika pasukan AS ditarik, perebutan kendali oleh Taliban atas negara itu secara khusus akan mengekang hak-hak perempuan dan memungkinkan kelompok-kelompok teroris untuk kembali menjadi terkenal di wilayah tersebut.

Menurut Lisa Maddox, mantan analis CIA, Taliban adalah organisasi ideologis, dan ideologi itu berpusat pada Afghanistan dan tidak selaras dengan tujuan-tujuan utama ISIS.

Sementara, Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Adam Smith mengatakan bahwa kehadiran pasukan AS di Afghanistan yang meningkatkan risiko bagi orang Amerika di sana, menimbulkan biaya keuangan yang lebih besar dan menyerahkan kemenangan propaganda.

Selama pemerintahan Donald Trump, kesepakatan damai dimediasi antara AS-Taliban dan pemerintah Kabul, membayangkan pasukan AS meninggalkan Afghanistan dalam waktu 14 bulan, selama kelompok militan tersebut berpegang pada perjanjian tersebut.***