Yayasan Bill Gates Rilis 16 Daftar Penyakit yang Diklaim Berpotensi Jadi Pandemi Baru

PIKIRAN RAKYAT - Virus Covid-19 telah menjadi pandemi setahun ini, virus tersebut telah menyebabkan banyak kerugian, bukan hanya korban jiwa. Namun kelangsungan hidup di seluruh dunia.

Baru-baru ini, The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), sebuah organisasi yang didirikan oleh Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, dan beberapa negara, telah menerbitkan daftar penyakit yang bisa memicu pandemi baru.

Berdasarkan laporannya bahwa penyakit tersebut juga dapat menghancurkan peradaban, mulai menyebar dan telah diidentifikasi jika merujuk dalam laporan baru itu.

Demikian klaimnya ada 16 penyakit, yang telah muncul di negara-negara di seluruh dunia dan berpotensi memicu pandemi baru.

Penyakit itu, sementara ini telah terkenal di beberapa wilayah barat, seperti E. coli dan HIV, meski yang lain kurang dikenal tetapi sama mematikan, dengan satu menyebabkan pendarahan dan pembengkakan di otak.

Dokumen tersebut memperingatkan bahwa Covid-19 hanyalah salah satu, dari banyak penyakit dengan potensi pandemi.

“Lebih dari 1,6 juta spesies virus yang belum ditemukan dari keluarga virus ini diperkirakan ada pada mamalia dan inang burung, dan salah satu dari ini bisa jadi Covid berikutnya, atau lebih buruk,” demikian isi laporan tersebut.