Negara-negara Kelompok Baru, China Rusia, Iran, dan Korea Utara Bentuk Koalisi di PBB

PIKIRAN RAKYAT - China, Rusia, Korea Utara (Korut) dan sejumlah negara lain telah membentuk kelompok untuk mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang promosi legalitas alih-alih kekuatan, menurut laporan pada Kamis,11 Maret 2021.

Dikutip dari Anadolu Agency, Koalisi yang disebut 'Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations' juga terdiri dari negara seperti Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, Kamboja, Kuba, Eritrea, Laos, Nikaragua, Saint Vincent, dan Grenadines, Suriah, Venezuela, dan Palestina.

Grup itu mengatakan dalam surat tertanggal 10 Maret 2021 dengan menyebutkan mereka akan 'berusaha untuk melestarikan, mempromosikan dan mempertahankan prevalensi dan validitas Piagam PBB, sambil menyediakan platform untuk mempromosikan prevalensi legalitas melebihi kekuatan'.

Koalisi itu juga menyerukan dialog, toleransi, dan solidaritas dan inti dari hubungan internasional tetap penting untuk koeksistensi damai di antara negara-negara.

Langkah itu dilakukan di tengah upaya Presiden AS Joe Biden untuk mengubah kebijakan luar negeri Amerika ke arah multilateralisme dari sikap "America First" pendahulunya Donald Trump.

Mengutip Reuters, Joe Biden juga berjanji untuk menghadapi China di PBB, di mana Beijing telah mendorong pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan AS.

Catatan konsep dalam Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations menyatakan multilateralisme 'saat ini berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pada gilirannya mengancam perdamaian dan keamanan global'.

