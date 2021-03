Singgung Putri Diana, Pangeran Harry Ungkap Rasa Takut yang Menghantuinya

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Harry, Duke of Sussex akhirnya mengungkapkan rasa gundah gelisah yang selama ini menghantui dirinya dan sang istri, Meghan Markle.

Pangeran Harry dan Meghan Markle telah jadi sorotan dunia selama dua tahun ke belakang lantaran berani melangkah keluar dari Kerajaan Inggris.

Langkah kontroversial Pangeran Harry ternyata punya kaitan erat dengan tragedi yang dialami ibunya, Putri Diana.

Pangeran Harry mengaku khawatir apa yang dialami Putri Diana akan dialami juga oleh istrinya, Meghan Markle.

Baca Juga: Urung Divaksin, Bima Arya Serahkan Jatah Vaksin Covid-19 ke Kang Mahfud

Baca Juga: usai Penembakan di Cengkareng, Mabes Polri Tetapkan Sanksi bagi Polisi Mabuk

Kegelisahan Pangeran Harry terungkap dalam cuplikan wawancara yang diunggah CBS, salah satu saluran televisi di Amerika Serikat (AS).

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, pengakuan Pangeran Harry merupakan sepotong kisah dari wawancara pasangan Duke and Duchess of Sussex dengan Oprah Winfrey.

Ini adalah wawancara televisi pertama bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle sejak pindah ke California, AS.