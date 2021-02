Berita Duka: Profesor John Mallard, Pelopor Scan MRI Meninggal Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Fisikawan medis asal Inggris, Profesor John Mallard yang mempelopori pengembangan teknologi Magnetic Resonance Imaging (MRI), meninggal dunia pada usia 94 tahun.

Dikutip dari Daily Mail, Minggu, 28 Februari 2021, University of Aberdeen mengumumkan kematian profesor fisika medisnya yang pertama.

John Mallard memimpin timnya dalam membangun scan MRI yang dapat digunakan dokter untuk melakukan pemindaian seluruh tubuh pasien yang pertama di dunia.

Saat ini, teknologi MRI digunakan di seluruh dunia dalam diagnosis dan pengobatan kanker, demensia, dan berbagai kondisi serta cedera lainnya.

Profesor Mallard juga merupakan juara awal pencitraan Positron Emission Tomography (PET), yang dapat menghasilkan gambar tiga dimensi rinci dari bagian dalam tubuh dan merupakan salah satu alat paling ampuh di dunia untuk mempelajari penyakit manusia.

Pada tahun 1992, Profesor Mallard dianugerahi OBE dalam Daftar Penghargaan Ulang Tahun Ratu. Dia juga dianugerahi Freedom of the City of Aberdeen pada tahun 2004.

"Kami sangat sedih mengetahui meninggalnya Prof John Mallard yang bersama timnya membantu mengubah wajah pencitraan (imaging) medis," kata Profesor Siladitya Bhattacharya selaku Kepala Fakultas Kedokteran, Ilmu Kedokteran dan Nutrisi di Universitas Aberdeen.

"Warisannya terus hidup melalui teknologi yang menyelamatkan nyawa setiap hari dan kami bangga bahwa dia melakukan pekerjaan terobosan seperti itu di Universitas Aberdeen," ujarnya.