Atas Perintah Joe Biden, AS Luncurkan Serangan Udara Incar Milisi Dukungan Iran di Suriah

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan serangan udara untuk mengincar milisi dukungan Iran di Suriah timur, menurut beberapa media AS yang mengutip pejabat Pentagon.

Serangan pada Kamis, 25 Februari 2021 malam itu digambarkan sebagai 'serangan terhadap sebuah situs di Suriah yang terkait dengan milisi dukungan Iran'.

Dikutip dari Reuters, serangan itu terjadi setelah serangkaian serangan roket baru-baru ini mengincar pasukan AS di Irak.

"Serangan itu, diperintahkan oleh Presiden Joe Biden, menghancurkan banyak fasilitas," kata John Kirby selaku pejabat Pentagon.

Dia mengatakan tanggapan militer AS yang proporsional ini dilakukan bersama dengan langkah-langkah diplomatik termasuk konsultasi dengan mitra koalisi.

“Operasi tersebut mengirimkan pesan yang jelas: Presiden Biden akan bertindak untuk melindungi personel koalisi Amerika. Pada saat yang sama, kami telah bertindak dengan sengaja untuk mengurangi situasi keseluruhan di Suriah Timur dan Irak," ujar Kirby, seperti dikutip dari AP News.

Pada 15 Februari, tiga roket 107 mm menghantam pangkalan udara Irak di Irbil di mana pasukan AS berpangkalan. Serangan roket itu menewaskan satu kontraktor koalisi pimpinan AS dan melukai seorang anggota layanan AS dan lainnya.

