Presiden China Xi Jinping: Kami Menang Memberantas Kemiskinan di Pedesaaan

PIKIRAN RAKYAT - Presiden China Xi Jinping menyatakan 'kemenangan penuh' dalam upaya negaranya untuk memberantas kemiskinan di pedesaan.

Hal itu diungkapkan Xi Jinping dalam upacara di Beijing pada Kamis, 25 Februari 2021. Dia merayakan kemenangan itu sebagai inisiatif peninggalan masa jabatannya, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters.

Media China memuji kepemimpinan Xi Jinping dengan mengangkat hampir 100 juta orang dari kemiskinan selama delapan tahun terakhir.

Baca Juga: Oknum Polisi Tembak Tiga Orang Hingga Tewas, Kapolda Metro Jaya Minta Maaf

Baca Juga: Dilakukan Maret, Semua Guru di Jawa Barat yang Terdaftar Dapodik Dipastikan Terima Vaksin Covid-19

Media pemerintah China membingkai pencapaian tersebut sebagai hadiah ulang tahun awal untuk peringatan 100 tahun Partai Komunis yang berkuasa tahun 2021 ini.

Pada Rabu 24 Februari, People's Daily, surat kabar utama partai, menerbitkan komentar yang mengisi lebih dari dua halaman yang memuji 'lompatan bersejarah' untuk mengalahkan kemiskinan di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Cina mendefinisikan kemiskinan di pedesaan yang ekstrem sebagai pendapatan per kapita yang kurang dari 4.000 yuan per tahun (sekitar Rp8,7 juta per tahun) atau Rp22.000 per hari.

Jumlah pendapatan China itu di bawah ambang batas Bank Dunia sebesar 1,90 dolar AS per hari atau Rp26.000 per hari (kurs hari ini).

Baca Juga: Kronologi Penembakan di RM Cafe Cengkarang Oleh Oknum Polisi, Perkara Ditagih Uang Rp3.300.000