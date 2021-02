Dirjen WHO Murka, Negara-negara Kaya Terus Monopoli Vaksin Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Hingga saat ini pembagian dan pendistribusian vaksin Covid-19 terus dilakukan di negara-negara kaya.

Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin 22 Februari 2021 mengecam negara-negara kaya karena tidak hanya memonopoli vaksin Covid tetapi juga menghalangi jalan bagi negara-negara miskin untuk mendapatkannya.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kesepakatan langsung beberapa negara kaya dengan produsen berarti bahwa alokasi vaksin yang telah disepakati sebelumnya untuk negara-negara miskin melalui program Covax semakin berkurang.

Dia mengatakan uang tersedia untuk mendapatkan dosis bagi beberapa negara miskin, menyusul kontribusi baru dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jerman tetapi tidak ada gunanya jika tidak ada yang bisa dibeli.

Tedros mendesak negara-negara kaya untuk memeriksa apakah kesepakatan mereka sendiri dengan perusahaan farmasi merusak Covax, yang diandalkan oleh negara-negara miskin saat menunggu dosis pertama vaksin Covid-19.

"Bahkan jika Anda punya uang, jika Anda tidak dapat menggunakan uang itu untuk membeli vaksin, memiliki uang tidak berarti apa-apa," katanya dalam konferensi pers virtual dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmei, seperti dikutip dari AFP, Selasa, 23 Februari 2021.

The ONE Campaign, sebuah organisasi yang didirikan bersama oleh penyanyi U2 Bono pekan lalu mengatakan anggota Kelompok Tujuh negara industri teratas bersama dengan anggota Uni Eropa lainnya ditambah Australia secara kolektif telah membeli hampir 1,25 miliar dosis lebih banyak daripada yang mereka butuhkan untuk menyuntik setiap anggota populasi melawan Covid-19.

