AS Dikabarkan Danai Laboratorium Wuhan yang Diduga Bocorkan Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Institut Virologi Wuhan, laboratorium China yang sempat diduga sebagai tempat virus corona pertama kali bocor dikabarkan telah mendapat pendanaan dari Amerika Serikat.

Dana tersebut diberi Amerika Serikat sebelum wabah terjadi dan dilaporkan akan mengalir hingga 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkap oleh sebuah laporan yang juga menyebut para peneliti di laboratorium telah mempelajari virus corona berbasis kelelawar.

Dikutip dari New York Post, proyek penelitian itu sebagian besar didukung oleh pemerintah AS yang menggelontorkan dana dengan jumlah fantastis.

Baca Juga: Akhirnya Klarifikasi, Ayus Sabyan: Mohon Maaf kepada Istri Atas Kekhilafan yang Saya Lakukan

Baca Juga: Salah Kaprah Pajak PPnBM 0 Persen, Daihatsu: LCGC Tak Termasuk

Dana sokongan yang diberi Amerika Serikat ini disalurkan melalui aliansi EcoHealth nirlaba.

Sementara itu, sebagaimana diberitakan Pikiranrakyat-Cirebon.com dalam artikel "Laboratorium Wuhan yang Disebut Sebabkan Kebocoran Virus Corona Dilaporkan Dapat Dana dari AS hingga 2024", Presiden EcoHealth, Peter Daszak yang baru-baru ini mengunjungi Tiongkok untuk menyelidiki asal muasal pandemi, mengatakan AS harus menerima kesimpulan awal WHO bahwa sangat tidak mungkin virus itu bocor dari laboratorium.

Di sisi lain, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan AS membutuhkan transparansi dan akses penuh dari Tiongkok dan WHO untuk menerima temuan penyelidikan sebelum kesimpulan apapun dapat dicapai.