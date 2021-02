Tertangkap Citra Satelit, China Kepergok Dirikan Pangkalan Militer Besar di Laut Natuna Utara

PIKIRAN RAKYAT – Ketegangan di Laut Natuna Utara antara China dan negara-negara yang berada di perairan tersebut semakin meningkat.

Bahkan China tak ragu memperlihatkan keagresifannya dalam upaya merebut wilayah perairan Laut Natuna Utara yang selama ini disengketakan.

Selama ini China mengklaim kepemilikan perairan Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alamnya.

Namun klaim China atas Laut Natuna Utara dipatahkan oleh PBB berdasarkan undang-undang laut internasional atau United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS).

China yang tak mundur sedikit pun sedikit demi sedikit mulai melanggar batas yang ditetapkan.

Angkatan militer negeri tirai bambu tersebut bahkan mengerahkan pasukannya untuk selalu berlatih demi berjaga-jaga jika suatu saat terjadi peperangan.

Belum lagi China baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan penjaga laut mengambil aksi maupun menembaki kapal asing yang berani menjamah wilayahnya.