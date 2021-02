Diduga Bakar Buku Karya Donald Trump, Seorang Pustakawan Langsung Dipecat

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pustakawan di Tennessee, Amerika Serikat telah kehilangan pekerjaannya setelah diduga membakar buku-buku mantan presiden Donald Trump dan komentator sayap kanan AS, Ann Coulter.

Perpustakaan umum Chattanooga langsung memecat pustakawan bernama Cameron Dequintez Williams usai mengunggah video dirinya di halaman belakang rumahnya dengan menuangkan cairan bahan bakar ke buku "How to Talk to Liberals (If You Must)" yang ditulis Coulter dan buku "Crippled America: How to Make America Great Again" yang ditulis Trump.

Tindakan pembakaran itu dilakukan Williams pada Desember 2020 lalu.

Dikutip dari The Guardian, Senin, 20 Februari 2021, dokumen dari pertemuan dewan pemerintah lokal menunjukkan Williams melakukan live streaming sendiri dalam tindakan pembakaran buku tersebut.

Sementara laporan lokal menunjukkan suara lagu anti-Trump yang populer juga diputar di latar belakang.

Williams merupakan seorang pengunjuk rasa Black Lives Matter, mengatakan dia telah diperlakukan tidak adil.

Dia mengaku hanya mengikuti instruksi perpustakaan untuk menghapus 'buku-buku tua, rusak atau tidak benar'.

Pihak perpustakaan tempat ia bekerja memang memiliki kebijakan “penyiangan” untuk menghapus buku tertentu dari peredaran.

