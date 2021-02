Israel Geram, AS Siap Berdamai dengan Iran dan Sepakati Perjanjian Nuklir Baru

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) akhirnya mengumumkan siap untuk berdialog langsung dengan Iran terkait kesepakatan nuklir baru. Keinginan terungkap dalam pernyataan bersama AS dan sejumlah negara Uni Eropa (UE).

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken bersama Menlu Prancis, Menlu Jerman, dan Menlu Inggris menyatakan sambutan baik terhadap kembalinya kesepakatan nuklir baru dengan Iran.

Ketiga negara Uni Eropa itu sangat mendukung kemungkinan kesepakatan nuklir yang lebih kuat antara Iran dan AS. Selain dikuatkan, mereka juga ingin menangani masalah keamanan yang lebih luas lewat dialog damai ini.

Namun, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman menginginkan keuntungan bersama dari kesepakatan lama tanpa komitmen dari kedua belah pihak untuk menegosiasikan ulang dan memperkuatnya, sesuatu yang ditentang keras oleh Iran.

Baca Juga: Kode Redeem FF Terbaru 19 Februari 2021, Dapatkan Hadiah Gratis dari Garena untuk Anda

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Jumat 19 Februari 2021: Elsa Terancam, Aldebaran Yakin Reyna Anak Roy?

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, keempat diplomat AS dan Uni Eropa itu juga mengingatkan Iran untuk tidak melanjutkan rencana mereka, yakni menekan AS dengan mempersulit keadaan.

Beberapa waktu lalu, Iran melarang pihak asing melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengembangan nuklir.

Iran menganggap setiap keputusan AS dan sekutunya sebagai sesuatu yang 'berbahaya dan serius, khususnya ketika kesempatan diplomatik diperbarui'.