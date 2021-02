Usai Keguguran, Meghan Markle Umumkan Kabar Kehamilannya Lagi

PIKIRAN RAKYAT – Pada Hari Valentine, Duke dan Duchess of Sussex mengumumkan bahwa mereka mengharapkan bayi lagi.

Juru bicara pasangan itu berbagi dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 14 Februari 2021, mengatakan bahwa mereka dapat memastikan bahwa Archie akan menjadi kakak laki-laki.

“Duke dan Duchess of Sussex sangat gembira menantikan anak kedua mereka," ujarnya.

Berita itu datang hanya beberapa bulan setelah Meghan Markle mengungkapkan bahwa dia mengalami keguguran pada Juli tahun lalu.

The Duchess of Sussex secara terus terang merinci kesedihan yang tak tertahankan yang dialaminya dalam sebuah tulisan untuk The New York Times.

Meghan Markle ingat merasakan sakit yang parah di perutnya saat dia mengganti popok putranya Archie Harrison.

"Saya tahu, saat saya menggenggam anak pertama saya, bahwa saya kehilangan anak kedua," kata Meghan Markle.