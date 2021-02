AS Tuding China Sembunyikan Informasi Covid-19 dari WHO, Beijing Langsung Keluarkan Kecaman

PIKIRAN RAKYAT - China mengeluarkan kecaman kepada Amerika Serikat (AS) karena memberikan tuduhan bahwa pihak berwenang Beijing menyembunyikan informasi Covid-19 dari tim ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Kedutaan Besar China di Washington menyatakan bawah AS 'sangat merusak kerja sama internasional terkait Covid-19 'dan sekarang 'menuding negara-negara lain yang telah setia mendukung WHO'.

Sebelumnya, diplomat China juga memuji langkah Presiden AS Joe Biden untuk membalikkan keputusan pemerintahan Donald Trump sebelumnya untuk mundur dari WHO.

Pernyataan China itu muncul tak lama setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pemerintah Presiden Joe Biden khawatir tentang laporan baru-baru ini dari The Wall Street Journal yang menuduh pejabat China menyembunyikan informasi dari tim investigasi WHO tentang asal-usul virus corona.

Baca Juga: Inter Milan vs Lazio di Liga Italia, Antonio Conte Akui Kesalahan dan Minta Maaf

"Kami memiliki keprihatinan mendalam tentang cara temuan awal penyelidikan Covid-19 dikomunikasikan dan pertanyaan tentang proses yang digunakan untuk menjangkau mereka," kata Sullivan, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sputnik News, Minggu, 14 Februari 2021.

Dia menunjukkan bahwa sangat penting bahwa laporan independen itu dan temuan ahli WHO bebas dari intervensi atau perubahan oleh pemerintah China.

"Untuk lebih memahami pandemi ini dan bersiap untuk yang berikutnya, China harus menyediakan datanya dari hari-hari awal wabah," ujar Sullivan.

Baca Juga: Pernah Dibanting dan Ditampar, Nindy Ayunda Bersyukur Dilihatkan Sifat Tersembunyi Suami

Sullivan juga menegaskan bahwa semua negara, termasuk China, harus berpartisipasi dalam proses yang transparan dan kuat untuk mencegah dan menanggapi keadaan darurat kesehatan, sehingga dunia belajar sebanyak mungkin dan secepat mungkin.