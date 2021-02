Valentine Day, Pria Asal Inggris Sukses Melamar Kekasihnya dengan Kejutan Romantis Meskipun Lockdown Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Kisah mengharukan saat momen valentine day ini terjadi, meskipun rencana liburan di musim semi tertunda karena aturan lockdown selama masa pandemi Covid-19, tak mengakhiri langkah Andy Bennett pria asal Inggris yang melamar kekasihnya di salah satu pantai Inggris.

Di Tengah cuaca yang berangin kencang terbayarkan dengan momen romantis meski terhalang kondisi Covid-19. Ia melamar di pantai berangin Exmouth, Devon setelah rencana liburan ke Pantai Amalfi ditunda.

Andy sebelumnya berencana melamar Hollie Corrick dalam liburan impian di Italia musim semi ini. Tetapi ketika dia menyadari itu tidak akan terjadi, ia memutuskan untuk meminta Hollie untuk tetap berlibur selama musim dingin yang paling lama.

Baca Juga: Ditinggal Ashraf Sinclair Selamanya, BCL Ceritakan Kesulitan Saat Menyandang Status Baru: Ternyata Berat...

Andy pergi ke pantai favorit mereka di Exmouth, Devon, dan menulis kata-kata di pesisir pantai dengan tulisan 'Will You Marry Me?' dalam huruf besar.

Sementara dia menunggu saudara laki-laki Hollie mengantarnya ke sana untuk melihat kejutan tersebut, momen itu pun sontak menjadi perhatian orang di sekelilingnya hingga sebagian kecil orang berkumpul setelah melihat pesan yang tertulis di pasir.

Momen itu pun mulai saat seseorang menutup mata Hollie yang tiba sebelum Andy berlutut untuk memintanya menikah dengannya. Kisah haru itu pun diiringi dengan lagu Ed Sheeran favoritnya.

Baca Juga: Gempa Jepang Bangkitkan Kembali Memori Mengerikan akan Tsunami Jepang 2011

Momen romantis tersebut direkam oleh banyak orang yang bersorak, dan memberikan tepuk tangan meriah kepada pasangan yang berbahagia.