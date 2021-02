Sri Mulyani Terpilih Jadi Co-chair Koalisi Menkeu Dunia untuk Perubahan Iklim

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia kembali menunjukan prestasinya di dunia internasional.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia selalu memberikan kontribusinya untuk dunia.

Pada berbagai sektor, Indonesia terus aktif untuk memberikan pengaruhnya termasuk persoalan perubahan iklim.

Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpilih sebagai co-chair the Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Koalisi) periode 2021-2023 menggantikan Menteri Keuangan Chile.

Indonesia bersama dengan Finlandia yang juga terpilih sebagai co-chair, akan memimpin 52 negara lain mengarahkan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan untuk kebijakan perubahan iklim.

"Indonesia dipercaya mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Ini tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan Indonesia selama ini," ujar Menteri Sri Mulyani seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Koalisi ini dibentuk saat Sidang Tahunan IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Bali.

Ini adalah forum untuk mendukung upaya kolektif para menteri keuangan memobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.