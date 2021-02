Komitmen Bantu Palestina, Indonesia Gelontorkan Bantuan Rp32 Miliar

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia akan berkomitmen membantu Palestina.

Bantuan tersebut berupa dana untuk Palestina sebesar 2,3 juta dolar AS atau Rp32,1 miliar.

Hal tersebut diungkapkan Retno Marsudi saat bertemu dengan Menlu Palestina Riyad Al Maliki di Amman, Yordania.

Sebagaimana diberitakan Jurnalgaya.com dalam artikel, "Dukung Rakyat Palestina, Indonesia Gelontorkan Bantuan Rp32,1 Miliar", ia pun mengaku, dana bantuan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia atas Palestina.

"Indonesia berkomitmen untuk memberikan 2,3 juta dolar AS untuk Palestina melalui berbagai mekanisme secara bilateral maupun melalui UNWRA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan The International Committee of the Red Cross (ICRC)," beber Retno dalam konferensi pers di Yordania, Rabu 10 Februari 2021.

Dikatakan Retno, dana tersebut dapat digunakan untuk penanggulangan Covid-19 di Palestina dan bisa dicairkan di semester pertama tahun ini.

Pada kesempatan yang sama, Retno menegaskan kembali bahwa sikap Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina.