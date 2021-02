Mau Bekerja Sama di Laut Natuna Utara, China Ajukan Syarat Penting pada Negara Tetangga

PIKIRAN RAKYAT – Pernyataan mengejutkan datang dari China baru-baru ini yang menyinggung soal Laut Natuna Utara.

China menyatakan mau bekerja sama dengan negara-negara tetangga di kawasan perairan yang disengketakan, demi menjaga perdamaian dan stabilitas negara.

Keputusan itu dibuat China setelah dua kapal induk Amerika Serikat mulai latihan di wilayah Laut Natuna Utara.

Baca Juga: Hari Pers Nasional 2021, Jokowi Siapkan Insentif untuk Perusahaan Media

Tentu kedatagan dua kapal induk AS itu membuat ketegangan antara AS dan China semakin memanas, apalagi saat ini AS berada di bawah kepemimpinan Joe Biden.

“Amerika Serikat sering mengirimkan kapal dan pesawat ke Laut Natuna Utara untuk memamerkan kekuatannya, yang tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas regional,” ujar Wang Wenbinm juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti Pikiran-Rakyat.com kutip dari laman SCMP.

Melihat kondisi tersebut China berkomitmen akan selalu menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, meski harus mengambil tindakan yang represif.

Baca Juga: Sempat Viral, Jasa Marga Perbaiki Jalan Rusak di Ruas Tol Jakarta Cikampek KM 39