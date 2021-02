Seorang PNS Termuda Tewas Bunuh Diri, Diduga Alami Perundungan di Tempat Kerja 

PIKIRAN RAKYAT – Seorang pegawai Museum Seni Seoul (SeMA) yang menjadi terkenal baru-baru ini setelah tampil di acara TV populer ditemukan tewas dalam kasus bunuh diri.

Menurut Kantor Polisi Jongno, Korea Selatan, pada Senin, 9 Februari 2021, pihak kepolisian mengatakan mereka sedang menyelidiki kematian pegawai negeri sipil itu, yang diketahui memiliki marga Kim.

Media melaporkan bahwa seorang pegawai negeri sipil (PNS) perempuan ditemukan tewas di rumahnya.

Baca Juga: Man Utd vs West Ham, Gol Penentu pada Babak Kedua, Sang Manajer Sempat Kesal

Kim adalah tamu di acara bincang-bincang TVN, "You Quiz on the Block," Oktober lalu. Pertunjukan tersebut mengundang orang-orang dari berbagai bidang untuk berbagi cerita tentang bidang pekerjaan dan kehidupan mereka.

Dalam salah satu episode acara, dia tampil sebagai salah satu orang termuda yang lulus ujian negara untuk menjadi pejabat publik Kelas 7.

Wanita muda itu ternyata pegawai negeri sipil (PNS) termuda yang lulus sistem ujian pada usia 20 tahun (usia internasional).

Baca Juga: Jalan Tol Jakarta-Cikampek Rusak Sampai Jasa Marga Ganti Rugi Ban Pecah, dr. Tompi: Lubangnya Gede-gede

Polisi saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut, tetapi berspekulasi bahwa surat wasiat belum ditemukan, seperti Pikiran-Rakyat.com kutip dari Meil Gyeongje.

Perwakilan di SeMA merilis pernyataan, mengklaim bahwa sebagian besar pekerja berada di bawah inisiatif bekerja dari rumah karena pandemi Covid-19.