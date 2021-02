Jauh Lebih Mematikan daripada Covid-19, Bill Gates Ramal 2 Bencana Besar yang Akan Dihadapi Umat Manusia

PIKIRAN RAKYAT – Pebisnis ulung sekaligus pendiri Microsoft Corporation Bill Gates, sempat memprediksi krisis kesehatan seperti pandemi Covid-19 pada tahun 2015 silam.

Dalam acara TED yang kemudian diunggah di kanal YouTube dengan judul The Next Outbreak? We’re Not Ready, Bill Gates memperingatkan dunia belum siap jika akan terjadi krisis kesehatan seperti virus yang mematikan.

Tak heran Bill Gates sempat dituding melakukan konspirasi setelah prediksinya itu terbukti benar.

Meski dituding jadi dalang di balik merebaknya virus corona, Bill Gates justru sangat santai dalam menghadapi kecaman publik.

“Tapi, apakah orang benar-benar percaya hal itu?” ujar Bill Gates retoris, seperti diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.

“Kita benar-beanr harus mendapatkan edukasi tentang hal ini selama tahun depan dan memahami bagaimana hal itu mengubah perilaku masyarakat dan bagaimana seharusnya kita meminimalkannya,” katanya menambahkan.

