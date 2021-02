Tunjukkan Dukungan Penuh pada Palestina, Qatar Tambah Bantuan ke Gaza hingga 50 Persen

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Qatar pada Senin 1 Februari 2021 menyatakan siap untuk menambah bantuan kepada warga Palestina di Jalur Gaza hingga 50 persen dari dana yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Biasanya, Qatar mengirim bantuan ke Jalur Gaza hingga 240 juta Dolar AS (Rp3,3 triliun) per tahun. Artinya, ke depan Qatar akan memberikan dana hingga 360 juta Dolar AS (Rp5 triliun) per tahun kepada Palestina.

Qatar menambahkan dana bantuan kepada Jalur Gaza karena melihat banyak warga Palestina yang semakin menderita di tengah krisis global dan blokade Israel.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Middle East Monitor, pemerintah Qatar memperinci pemanfaatan dana bantuan tahunan yang diberikan pihaknya kepada warga Palestina di Jalur Gaza.

"Hibah ini akan digunakan untuk membayar gaji pegawai, menyediakan bantuan keuangan pada keluarga yang membutuhkan, serta mengoperasikan pembangkit listrik di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk dan kondisi kehidupan yang semakin sulit di Jalur Gaza," kata mereka.

Pejabat senior Qatar menegaskan dukungan komunitas internasional terhadap Palestina, khususnya Jalur Gaza semakin loyo.

"Sekarang masih lemah, tidak seperti sepuluh tahun lalu," ujar pejabat pemerintahan Qatar yang tak disebutkan namanya itu.