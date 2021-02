Namanya Tercoreng, Pangeran Harry Menangi Kasus di Pengadilan Terhadap Tabloid Inggris

PIKIRAN RAKYAT – Pangeran Harry mengakhiri kasus pencemaran nama baik yang dilayangkannya kepada tabloid Inggris.

Beberapa waktu yang lalu Pangeran Harry menuntut sebauh tabloid yang mengutip pernyataan seorang jenderal Inggris.

Untuk diketahui, dalam tabloid tersebut dituliskan jika Jenderal Inggris mengatakan bahwa Harry tidak menganggap serius tanggung jawab militernya.

Akhirnya Duke of Sussex itu memenangkan pengadilan dalam kasus melawan Associated Newspapers Ltd., penerbit Mail on Sunday dan MailOnline.

Sengketa hukum berasal dari sebuah artikel yang dimuat pada Oktober 2020 lalu di Mail on Sunday dengan tajuk utama: 'Jendral tertinggi menuduh Harry meninggalkan Marinir'.

MailOnline juga menerbitkan artikel yang hampir identik dengan tajuk utama: 'Jenderal tertinggi menuduh Pangeran Harry menolak Angkatan Laut Kerajaan setelah mengundurkan diri dari peran seremonial sebagai bagian dari kesepakatan Megxit'.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari ABC News, Duke of Sussex yang mengabdi 10 tahun di Angkatan Darat Inggris, kehilangan gelar dan perlindungan militernya, ketika ia dan istrinya Meghan Markle, Duchess of Sussex yang mengundurkan diri pada 2020 lalu dari peran mereka sebagai senior, anggota keluarga kerajaan Inggris yang bekerja.