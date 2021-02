Baru Terungkap, Meghan Markle Mengaku Didikte Istana untuk Mencabut Nama Baptisnya dari Akta Kelahiran Archie

PIKIRAN RAKYAT – Meghan Markle baru-baru ini mengklaim bahwa Istana Buckingham ‘mendikte’ dirinya untuk mencabut nama baptisnya dari akta kelahiran Archie.

Pada Sabtu, 30 Januari 2021 malam terungkap nama ‘Rachel Megan’ telah dihapus dari bagian ibu di akta kelahiran Archie, dan hanya menyisakan nama Her Royal Highnes The Duchess of Sussex.

Saat akta kelahiran didaftarkan pada 6 Mei 2019, nama Meghan Markle masih tertulis. Namun, sebulan kemudian tepatnya pada 6 Juni 2019, nama Meghan sudah diubah.

Awalnya hal tersebut dirasa sebagai bentuk penghormatan kepada Putri Diana yang kerap dijuluki Her Royal Highness the Princess of Wales.

Melansir laman Daily Mail, fakta lain justru terungkap setelah juru bicara Meghan mengklaim bahwa perubahan nama pada akta kelahiran Archie telah ditentukan Istana.

Melalui juru bicaranya, Meghan juga menyinggung bahwa ia ingin ‘tidak bernama’ di akta kelahiran putranya.

Meski menghebohkan banyak pihak, tidak ada keterangan pasti mengapa nama Meghan diubah.