Berupaya Tekan Angka Kasus Covid-19, Joe Biden Buat Aturan Ketat Bagi Pelancong yang ke AS

PIKIRAN RAKYAT – Seluruh warga Amerika Serikat diharuskan memakai masker di hampir semua transportasi umum, termasuk pesawat, kereta bawah tanah, dan bus karena AS tengah bergulat dengan tingkat infeksi Covid-19 yang tinggi dan kekhawatiran akan semakin besarnya kasus varian baru dari virus Corona.

Pusat Pengendalian dan Perlindungan Penyakit (CDC) AS mengeluarkan perintah terkait penggunaan masker pada Jumat malam, 29 Januari 2021.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa semua pelancong (pendatang) harus memakai masker yang menutupi seluruh mulut dan hidung di pesawat, kapal, feri, kereta api, kereta bawah tanah, bus, taksi, dan transportasi publik lainnya.

“Peraturan penggunaan masker di AS akan berlaku pada Senin, 1 Februari 2021 pukul 23:59 ET (4:59 GMT Selasa) dan berlaku untuk perjalanan masuk, dalam dan keluar AS. Masker harus dipakai di pusat transportasi dan lokasi lain di mana orang naik angkutan umum,” kata CDC.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, aturan tersebut muncul ketika Presiden AS Joe Biden berusaha mengendalikan pandemi Covid-19 di Amerika Serikat. Sebagaimana yang telah dilaporkan, hampir 26 juta kasus Covid-19 dan setidaknya 437.000 kematian terkait virus Corona. Jumlah tersebut menjadi jumlah tertinggi di negara manapun di AS bahkan di dunia.

Sejak menjabat, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan masker untuk dikenakan di properti federal yang mewajibkan pelancong (pendatang) antarnegara untuk mengenakan masker dan berjanji untuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Presiden AS Joe Biden menantang seluruh orang di AS untuk mengenakan masker selama 100 hari pertamanya menjabat.