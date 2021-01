Kediaman Joe Biden Tiba-tiba Disambangi Helikopter Militer, Pihak Gedung Putih Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah helikopter jenis Marine One Korps Militer Amerika Serikat tampak menyambangi Gedung Putih tempat Presiden Joe Biden bertugas.

Helikopter jenis Marine One Korps Militer AS terpantau mendarat tepat di halaman Gedung Putih AS pada Jumat sore waktu setempat.

Kedatangan helikopter jenis Marine One ini juga dipamerkan dalam akun media sosial Twitter resmi milik Gedung Putih atau White House.

Dalam unggahan tersebut, dijelaskan bahwa kedatangan helikopter Marine One ini bertujuan untuk menjemput Presiden AS Joe Biden.

Helikopter jenis Marine One akan membawa terbang Joe Biden ke Walter Reed.

Sebagaimana diberitakan Semarangku.com dalam artikel "Kediaman Presiden AS Joe Biden, Gedung Putih Didatangi Helikopter Militer, Ini Alasannya!", penerbangan ini merupakan perjalanan pertama bagi Joe Bden usai resmi dipilih sebagai Presiden Amerika Serikat.

"Marine One meninggalkan Halaman Selatan Gedung Putih saat Presiden Biden melakukan perjalanan pertamanya ke Walter Reed pada Jumat sore," kata akun Gedung Putih di Twitter.