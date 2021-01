3 Rumah Sakit Terbakar, Warga Rumania Turun ke Jalan Minta sang Presiden Turun dari Jabatan

PIKIRAN RAKYAT – Sabtu, 30 Januari 2021, ratusan warga Rumania memprotes Kementerian Kesehatan, sehari setelah kebakaran fatal terjadi di salah satu rumah sakit utama.

Dalam protes tersebut, mereka menyerukan agar Presiden, Menteri Kesehatan, dan Kepala Departemen Situasi Darurat mengundurkan diri.

Kebakaran yang terjadi pada Jumat pagi, 29 Januari 2021 di lantai dasar rumah sakit Matei Bals di Bukares menyebabkan lima orang tewas dan memaksa evakuasi lebih dari 100 orang.

Insiden kebakaran tersebut merupakan kebakaran rumah sakit ketiga di Rumania dalam beberapa bulan terakhir.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari ABC News, protes tersebut diorganisir Alliance for the Unity of Romania (AUR).

Alliance for the Unity of Romania merupakan partai politik sayap kanan yang didirikan lebih dari setahun yang lalu oleh para pemimpin yang menentang pernikahan sesama jenis dan mendukung ulama Ortodoks yang menentang pembatasan pandemi untuk mengadakan upacara keagamaan.

“Kami kehabisan air mata dan tidak sabar setelah 31 tahun membayar pajak dan tidak mendapat imbalan apa pun. Tidak ada satupun rumah sakit baru yang dibangun di Rumania dalam 31 tahun,” kata Wakil Presiden AUR George Simion.