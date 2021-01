WHO dan UNESCO Sebut Jurnalis Berperan dalam Menyukseskan Program Vaksinasi Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) menyebut para jurnalis berperan penting untuk ikut menyukseskan program vaksinasi massal Covid-19.

Hal itu disampaikan Direktur Kebijakan Strategi Komunikasi dan Informasi UNESCO, Guy Berger serta Direktur Komunikasi WHO, Gabriella Stern.

Keduanya menyampaikan hal tersebut saat memberi sambutan pada acara pelatihan jurnalis yang diadakan secara virtual pada Jumat malam, 29 Januari 2021, sampai Sabtu dini hari waktu Jakarta.

"Kita tahu laporan jurnalistik dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan informasi tetapi juga mendorong adanya kesiapan (dari otoritas terkait, red) saat dihadapkan pada krisis," kata Guy Berger saat menyampaikan sambutan pada acara pelatihan bertajuk Covering the Covid-19 Vaccine: What Journalists Need to Know sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Sementara itu, terkait program vaksinasi Covid-19 yang saat ini telah berlangsung di beberapa negara, Berger mengatakan jurnalis punya peranan penting mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terhasut gerakan anti vaksin.

Tidak hanya itu, para wartawan juga diharapkan dapat terus memonitor rangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, terkait pengadaan dan penyaluran vaksin Covid-19 ke masyarakat.

Berger menerangkan, masyarakat mengandalkan isi laporan para jurnalis yang kritis untuk mendalami berbagai kebijakan, kontrak pembelian, serta belanja negara terkait vaksin dan penanggulangan Covid-19.