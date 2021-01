Amerika Serikat: Militer China yang Terbang di Atas Laut Natuna Utara Tidak Timbulkan Ancaman

PIKIRAN RAKYAT - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) atau US Navy mengatakan militer China yang terbang di Laut Natuna Utara dalam sepekan terakhir 'tidak pernah' menimbulkan ancaman apa pun bagi kelompok penyerang kapal induk Angkatan Laut AS di wilayah tersebut.

Namun, AS tetap menyebutkan penerbangan militer China tidak sesuai dengan pola yang membuat ketidakstabilan.

"(Kapal induk) Theodore Roosevelt Carrier Strike Group memantau dengan cermat semua aktivitas Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dan Angkatan Udara (PLAAF), dan tidak pernah menjadi ancaman bagi kapal, pesawat, atau pelaut Angkatan Laut AS," kata Komando Pasifik militer AS dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu, 30 Januari 2021.

Seorang pejabat AS, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pesawat China tidak datang dalam jarak 250 mil laut dari kapal Angkatan Laut AS.

China mengklaim hampir semua perairan Laut Natuna Utara yang kaya akan energi. Di wilayah ini, China telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan. Namun, Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga memiliki klaim atas sebagian laut tersebut.

Perairan Laut Natuna Utara telah menjadi titik nyala dalam hubungan China-AS. Amerika Serikat secara teratur menuduh China melakukan militerisasi di perairan tersebut dan mencoba mengintimidasi tetangga Asia yang mungkin ingin mengeksploitasi cadangan minyak dan gasnya.

China juga secara teratur mengecam aktivitas militer AS di wilayah tersebut. Beijing menyebutkan bahwa tindakan AS seperti itu tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Natuna Utara.

Angkatan Laut AS melakukan operasi di wilayah itu yang disebut 'operasi "kebebasan navigasi' dan menegaskan kebebasan akses ke perairan internasional.