Donald Trump Ternyata Punya 'Utang Budi' ke Rusia, Buku Ini Membocorkan Segala Rahasianya

PIKIRAN RAKYAT - Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata selama ini mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump memiliki 'utang budi' terhadap Rusia.

Ini dikarenakan Komite Keamanan Negara (KGB) Rusia menjelaskan hal ini dalam buku yang keluar baru-baru ini.

KGB mengaku pernah menyelamatkan sang mantan presiden dari kebangkrutan finansial kemudian menjadikan Donald Trump sebagai aset mereka.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Daily Mail, buku yang membahas rahasia ini berjudul 'American Kompromat : How The KGB Cultivated Donald Trump, and Related Taled of Sex, Greed, Power, and Treachery.

Buku ini secara dalam menjelaskan bagaimana seorang Donald Trump berhasil dibudidayakan oleh Rusia.

Pembudidayaan ini dilakukan agar sang mantan presiden memberikan semua yang diinginkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa Hubungan Donald Trump dengan pemerintahan Rusia sudah dimulai sejak tahun 1976.