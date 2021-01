Cuaca Ekstrem Diprediksikan Melanda AS, dari Badai Hujan Es hingga Banjir

PIKIRAN RAKYAT – Cuaca ekstrem berupa badai musim dingin disertai salju, hujan es yang membekukan, dan banjir diprediksikan akan melanda Amerika Serikat (AS).

Pada akhir pekan ini, badai bergerak melalui Barat dan Barat Tengah dengan awan corong. Cuaca ekstrem tersebut dilaporkan terlihat di pusat kota San Diego bersama satu hingga dua kaki salju dari California ke Colorado bahkan hujan es menutupi tanah di Malibu, California.

Di Midwest, kecelakaan dan spinout menyebabkan situasi perjalanan yang mengerikan di jalan dari Nebraska ke Michigan.

Terdapat 24 negara bagian dari California hingga Maryland yang waspada terhadap cuaca ekstrem berupa salju, hujan es, dan banjir bandang pada Senin pagi, 25 Januari 2021.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari ABC News, badai barat yang melanda wilayah AS akhir pekan ini terlihat akan berpindah ke AS Tengah hari ini berupa hujan salju dengan intensitas lebat dari Omaha ke Des Moines hingga Chicago.

Pihak berwenang negara tersebut telah mengeluarkan peringatan badai musim dingin untuk wilayah Chicago. Diperkirakan, badai musim dingin kali ini terdapat ada campuran es hujan beku dan hujan es di bagian selatan untuk Indianapolis dan sebagian Lembah Ohio hari ini, 26 Januari 2021.

Badai akan bergerak ke Timur Laut dan Atlantik Tengah pada malam ini ke esok hari dengan campuran es untuk West Virginia, Virginia, Maryland, Pennsylvania dan New Jersey, dan salju untuk bagian utara New York dan New England.