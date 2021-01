Angkat Kaki dari Gedung Putih, Donald Trump Dapat Uang Pensiun Rp3 Miliar per Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Usai jabatannya digantikan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump dikabarkan akan menerima uang pensiun.

Uang pensiun yang akan diterima oleh mantan Presiden AS ke-45 ini sebesar 200.000 dolar AS atau sekitar Rp3 miliar dolar per tahunnya.

Tak hanya itu, pemerintah AS pun akan membayarkan subsidi bagi orang-orang yang telah bekerja dengan Donald Trump semasa dirinya menjabat.

Total yang akan dikeluarkan pemerintahan AS untuk orang-orang Trump sebesar 500.000 dolar AS.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump berada di ambang sidang pemakzulan yang dilakukan oleh Senat AS.

Sebagaimana diberitakan Isubogor.com dalam artikel, "Tidak Jadi Dilantik Presiden AS 2021, Trump Diberi Rp3 Miliar Per Tahun", tuduhan yang ditunjukan pada dirinya adalah upaya penghasutan dan pemberontakan sehingga menimbulkan kerusuhan di Capitol Hill, Washington, 6 Januari 2021 lalu.

Meski belum ada kepastian tanggal terkait keputusannya, namun jika Senat menyatakan Trump bersalah, maka uang pensiunnya dibatalkan.