Menlu Rusia Tegaskan Tak Izinkan Suriah Jadi Arena Konfilk Antara Israel dengan Iran

PIKIRAN RAKYAT – Seiring dengan ketegangan antara Israel dan Iran meningkat, Rusia menegaskan tak ingin ikut campur.

Menteri Luar Negeri Rusia, Segey Lavrov menegaskan bahwa Moskow tak mengizinkan Suriah dijadikan arena konflik antara Israel dan Iran.

Apalagi, beberapa waktu ini serangan udara Israel yang ditujukan kepada Iran semakin meningkat.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari laman Middle East Monitor pada Jumat, 22 Januari 2021, Lavrov meyakinkan Israel bahwa Rusia tidak akan membiarkan ancaman dan serangan diarahkan ke negara pendudukan dari Suriah.

“Rekan-rekan Israel kami yang terkasih, jika Anda memiliki fakta bahwa negara Anda menghadapi acaman dari wilayah Suriah, segera laporkan fakta-fakta itu dan kami akan mengambil langkah untuk menetralkan ancaman tersebut,” ujar Lavrov.

Israel disebut telah menargetkan serangan tersebut secara teratur selama beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk mencegah penguatan kehadiran Iran di negara yang dilanda perang tersebut.

Menlu Rusia menegaskan negaranya tidak akan terlibat dalam peperangan meskipun menentang kehadirannya.