Nyanyikan Lagu Kebangsaan pada Pelantikan Joe Biden, Gestur Lady Gaga Curi Perhatian

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Lady Gaga selalu berhasil mencuri perhatian di setiap aksinya. Sebut saja dalam konser Grammy Awards atau Super Bowl.

Namun, sebuah kesempatan sakral juga menjadi panggung yang mengesankan dari perempuan bernama asli Stefani Joanne Angelina Germanotta itu.

Pada pelantikan Presiden AS Joe Biden alias Joseph Robinette Biden Jr., 20 Januari 2021, Lady Gaga berkesempatan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat.

Berdasarkan laporan USA Today, Lady Gaga masuk daftar penyanyi wanita yang memiliki kesempatan menyanyikan lagu kebangsaan pada pelantikan presiden.

Penyanyi perempuan antara lain Jackie Evancho (2017) , Beyoncé (2013) , Marilyn Horne (1993), Juanita Booker (1981), dan Ethel Ennis (1973).

Usai namanya disebutkan MC protokoler, Lady Gaga muncul dengan menawan dibalut dress hitam, rok merah mengembang, lengkap dengan bros burung dara emas menutupi nyaris seluruh dada.

Seperti diketahui, Gaga telah lama menjadi salah satu pendukung dan teman selebriti Biden yang paling terbuka.

Pada tahun 2016, wakil presiden saat itu memperkenalkan Gaga di siaran Oscar, di mana dia membawakan lagu nominasi Oscar "Til It Happens to You" dari dokumenter "The Hunting Ground".