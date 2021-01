Bertemu Menlu China, Retno Marsudi Bahas Kesehatan hingga Singgung Soal Laut Natuna Utara

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia dan China telah menjalin hubungan sejak berabad-abad lalu dan resmi diakui pada 1950.

Hubungan kedua negara ini kerap mengalami pasang-surut dalam setiap periodenya.

Hampir selama 7 tahun terakhir, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan negeri tirai bambu itu kedalam sejumlah sektor.

Meski banyak kerja sama yang telah dijalin, nyatanya hubungan kedua negara ini kerap merenggang diakibatkan soal isu Laut Natuna Utara.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P. Marsudi menyampaikan pentingnya menjaga Laut Natuna Utara sebagai kawasan yang damai dan stabil saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Jakarta pada Rabu, 13 Januari 2021 lalu.

Menurutnya, untuk mencapai hal itu semua negara harus menghormati dan menjalankan hukum internasional termasuk United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Selain membahas isu stabilitas dan keamanan kawasan, Retno mengaku membicarakan kerja sama kesehatan dan ekonomi yang menjadi topik utama dalam pertemuan dengan Wang Yi.

Terkait dengan kerja sama kesehatan, Retno Marsudi menyampaikan rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat dan alat kesehatan.