Pesawat Tempur Israel Tembaki Suriah, Gudang Senjata Pasukan Dukungan Iran Jadi Sasaran

PIKIRAN RAKYAT - Pesawat tempur Israel melakukan serangan udara secara intens di Suriah timur pada Rabu, 13 Januari 2020 pagi, waktu setempat.

Serangan tembakan udara itu tampaknya menyasar posisi dan gudang senjata pasukan yang didukung Iran. Dilaporkan puluhan tentara pendukung Iran tewas dalam serangan Israel itu.

Kantor berita negara Suriah SANA menyebutkan serangan itu melanda daerah di dalam dan dekat kota Deir el-Zour, Mayadeen, dan Boukamal di sepanjang perbatasan dengan Irak.

Baca Juga: Bangkai Gajah Ditemukan di Sekitar Perkebunan Warga, BKSDA Aceh: Tim Medis Akan Lakukan Otopsi

Pengawas perang oposisi melaporkan sedikitnya 18 serangan di Deir el-Zour dan daerah perbatasan yang lebih luas mengatakan beberapa gudang senjata terkena serangan.

Mengutip Euronews, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan 23 orang tewas, termasuk tujuh warga Suriah, dan sisanya adalah pasukan yang didukung Iran. Dikatakan 28 orang terluka.

Seorang pejabat senior intelijen AS yang mengetahui serangan itu mengutarakan kepada The Associated Press bahwa serangan udara itu dilakukan dengan intelijen yang disediakan oleh Amerika Serikat dan mengincar serangkaian gudang di Suriah yang digunakan sebagai bagian dari pipa untuk menyimpan senjata Iran.

Baca Juga: Aksi Heroik Pasukan Katak Evakuasi 2 Nelayan Terapung di Perairan saat Operasi SAR, Satu Orang Tewas

Pejabat itu mengatakan gudang tersebut juga berfungsi sebagai saluran pipa untuk komponen yang mendukung program nuklir Iran.

"Mereka membakar posisi Iran di Deir el-Zour," kata Omar Abu Laila, seorang aktivis yang berbasis di Eropa dari provinsi Deir el-Zour timur Suriah yang menjalankan sebuah kolektif aktivis yang melaporkan berita di daerah perbatasan.