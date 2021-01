Khawatir Terus Kompori Kekerasan, YouTube Suspend Donald Trump agar Tidak Unggah Video

PIKIRAN RAKYAT - YouTube telah menangguhkan (suspend) Presiden AS Donald Trump agar tidak mengunggah video baru ke akun resminya setidaknya selama 7 hari.

YouTube menjadi platform yang bergabung dengan sesama raksasa media sosial seperti Twitter dan Facebook yang menutup akun Trump karena khawatir unggahannya dapat memicu kekerasan.

YouTube mengatakan telah menghapus konten baru yang diunggah ke akun Presiden karena melanggar kebijakannya dan 'mengingat kekhawatiran tentang potensi kekerasan yang sedang berlangsung'.

"Trump tidak akan dapat mengunggah apa pun selama minimal tujuh hari", kata seorang juru bicara YouTube, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sky News, 13 Januari 2021.

Pelarangan itu berarti Trump tak dapat mengunggah video kepada 2,76 juta pelanggannya sebelum Presiden Terpilih Joe Biden menjabat pada 20 Januari 2021.

"Setelah ditinjau, dan karena khawatir tentang potensi kekerasan yang sedang berlangsung, kami menghapus konten baru yang diupload ke saluran Donald J. Trump karena melanggar kebijakan kami. Sekarang telah mendapat teguran pertama & untuk sementara dicegah mengupload konten baru selama minimal 7 hari," tulis @YouTubeInsider pada 13 Januari 2021.

1/ After review, and in light of concerns about the ongoing potential for violence, we removed new content uploaded to Donald J. Trump’s channel for violating our policies. It now has its 1st strike & is temporarily prevented from uploading new content for a *minimum* of 7 days.