Serangan Menit Akhir, Menlu AS Mike Pompeo Tuduh Iran Memiliki Hubungan Kuat dengan Al-Qaeda

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Selasa, 12 Januari 2021 berencana menggunakan intelijen Amerika Serikat yang baru dideklasifikasi untuk secara terbuka menuduh Iran memiliki hubungan kuat dengan kelompok Al-Qaeda.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Reuters, dua orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan, upaya itu sebagai bagian dari serangan menit akhir Pompeo terhadap Iran sebelum menyerahkan pemerintahan AS kepada presiden terpilih Joe Biden.

Dengan hanya waktu 8 hari pemerintahan Donald Trump, Pompeo diharapkan menawarkan rincian tentang tuduhan bahwa Iran telah memberikan tempat perlindungan yang aman bagi para pemimpin Al-Qaeda dan mendukung kelompok tersebut.

Tidak segera jelas berapa banyak yang ingin diungkapkan Pompeo dalam pidatonya di National Press Club di Washington pada Selasa, 12 Januari 2021.

The New York Times melaporkan pada November 2020 lalu bahwa Abu Muhammad al-Masri, yang dituduh membantu mendalangi pemboman tahun 1998 terhadap dua kedutaan besar AS di Afrika, ditembak mati oleh operasi Israel di Iran.

Iran membantah laporan itu, dan mengatakan tidak ada 'teroris' Al-Qaeda di wilayahnya.

Mengutip Jerussalem Post, Iran telah menjadi target di seluruh pemerintahan Donald Trump dan Pompeo telah berusaha untuk lebih meningkatkan tekanan terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir dengan lebih banyak sanksi dan retorika yang panas.

Penasihat Presiden terpilih Joe Biden percaya bahwa pemerintahan Trump berusaha mempersulitnya untuk terlibat kembali dengan Iran dan berusaha untuk bergabung kembali dengan kesepakatan internasional mengenai program nuklir Iran.