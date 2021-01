Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Wabah Flu Burung Kini Menyebar Cepat di India: Ratusan Burung Mati

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah kasus Covid-19 masih tinggi, wabah flu burung dilaporkan menyebar cepat di seluruh India.

Terdapat 9 negara bagian India mengkonfirmasi kasus flu burung dan beberapa wilayah lain masih menunggu hasil tes.

Menurut laporan media India pada Senin, 11 Januari 2021, kasus flu burung terbaru dikonfirmasi di ibu kota New Delhi dan negara bagian barat Maharashtra.

Dilansir dari Aljazeera, Pemerintah New Delhi telah menutup pasar grosir unggas Ghazipur setelah hampir 200 burung (kebanyakan burung gagak) ditemukan mati.

Pengunjung dilarang masuk ke taman dengan air, danau, dan suaka margasatwa di wilayah ibu kota India itu.

Bird flu confirmed in Delhi after testing eight samples from dead crows and ducks. All the samples tested positive for avian flu: Animal Husbandry Department, Delhi