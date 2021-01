Jelang Lengser Sebagai Presiden AS, Trump Berhasil Wujudkan Rencananya

PIKIRAN RAKYAT – Meskipun tengah berada di akhir masa jabatan sebagai Presiden AS, Donald Trump berhasil menyelesaikan rencananya untuk membuka sejumlah lahan yang dilindungi di Alaska Arktik untuk pengeboran minyak.

Pada Senin, 04 Januari 2021,The Bureau of Land Management merilis rencana pemerintahan Trump untuk membuka 23 juta hektar di barat North Slope of the Arctic National Wildlife Refuge.

Menurut pernyataan BLM terdapat sekira 18,6 juta hektar atau setidaknya 80 persen dari cadangan yang tersedia untuk pengembangan minyak dan gas oleh National Petroleum Reserve in Alaska.

Keputusan tersebut untuk mendukung agenda Pemerintahan Trump dalam mewujudkan negara yang lebih kuat dan lebih mandiri dalam menghasilkan energi.

“Tindakan ini merupakan pencapaian signifikan dalam mewujudkan komitmen kami untuk menyediakan energi bagi Amerika dari Amerika,” kata Principal Deputy Assistant Secretary Casey Hammond.

“Dengan keputusan ini, kami memperluas akses ke potensi energi besar bangsa kami dan menyediakan peluang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari ABC News, pada Agustus, pemerintahan Trump mengumumkan rencana yang memungkinkan untuk melakukan pengeboran minyak dalam jumlah yang tidak ditentukan yang bisa melebihi di 1,5 juta hektar di pantai perlindungan, meskipun terdapat protes selama beberapa dekade terkait proses pengeboran minyak yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan menghilangkan suku-suku pribumi yang berada di wilayah tersebut.