Tragis! Bayi 16 Bulan di Korea Selatan Tewas Dianiaya Orangtua Angkat

PIKIRAN RAKYAT – Negara Gingseng tengah geram akan perlakuan orangtua angkat yang dengan teganya menganiaya seorang balita berumur 16 bulan, Jung In.

Peristiwa tragis menimpa Jung In, setelah ia di adopsi oleh pasangan Jang (istri) dan Ahn (suami). Jung In dikabarkan diadopsi saat ia berumur 6 bulan, tepat 10 bulan pasca diadopsi, Jung In kehilangan nyawanya.

Gadis itu dilaporkan meninggal karena pelecehan anak yang terjadi selama sembilan bulan oleh orang tua angkatnya.

Baca Juga: Soal PP Kebiri Kimia, Moeldoko: Pemerintah Sensitif Merasakan Kegelisahan

Balita itu meninggal di ruang gawat darurat di sebuah rumah sakit di Seoul barat pada 13 Oktober 2020 lalu, seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Korea Herald.

Jung In dilaporkan mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya, dan organnya mengalami kerusakan parah, termasuk kerusakan parah pada pankreas dan pendarahan internal.

Kantor Polisi Seoul Yangcheon pada 13 Oktober 2020, menangkap dua orang tua angkat Jung In, setelah ada laporan kecurigaan pelecehan anak.

Baca Juga: Dimulai Januari 2021, Risma Bakal Cairkan Bansos PKH dalam 3 Bulan Sekali, Segini Anggarannya

Orang tua angkat itu juga akan menghadapi persidangan pada 13 Januari 2021, penuntut telah mendakwa Jang dalam penahanan praperadilan atas tuduhan pelecehan anak.