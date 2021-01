Lagu Kebangsaan Australia Diubah Demi Hormati Penduduk Pribumi Aborigin

PIKIRAN RAKYAT - Australia telah mengubah satu kata dalam lagu kebangsaannya untuk menghormati penduduk asli Negeri Kanguru itu.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan satu kata lagu kebangsaan itu diubah untuk mencerminkan semangat persatuan dan penduduk pribumi.

Scott Morrison pada Malam Tahun Baru mengumumkan bahwa baris kedua dari lagu kebangsaan, Advance Australia Fair, telah diubah dari "For we are young and free" menjadi "For we are one and free".

Perubahan tersebut berlaku mulai Jumat, 1 Januari 2021

"Sudah waktunya untuk memastikan persatuan besar ini tercermin lebih penuh dalam lagu kebangsaan kita," kata Morrison, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari CP24, Jumat, 1 Januari 2021.

Ia menambahkan bahwa Australia adalah 'negara multikultural paling sukses di dunia'.

"Ketika Australia sebagai negara modern mungkin relatif muda, cerita negara kita kuno, seperti cerita dari banyak bangsa First Nations yang pelayanannya kita akui dan hormati," kata Morrison.

"Dalam semangat persatuan, adalah benar jika kita memastikan lagu kebangsaan kita mencerminkan kebenaran ini dan penghargaan bersama," tuturnya.