Ceritakan Pengalaman Usai Suntik Vaksin Covid-19, Fauci Mengaku Ada Efek Samping yang Dirasakan

PIKIRAN RAKYAT – Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci mengatakan kepada State of the Union bahwa ia mengalami efek samping setelah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari Moderna pekan lalu.

“Sekira enam hingga 10 jam setelah vaksinasi merupakan satu-satunya efek yang saya rasakan. Saya merasa sedikit sakit pada lengan yang berlangsung sekira 24 jam, sedikit lebih lama dan kemudian hilang. Selain itu, saya tidak merasakan efek lainnya. Efek yang saya rasakan ini tidaklah merusak,” kata Fauci yang dikutip Pikiran-Rakyat.com (PR) dari Insider.

Menurutnya efek samping yang ia rasakan sama sekali tidak serius, tetapi setelah suntikan pertama ketika dia menerima suntikan untuk kedua kalinya, ia merasakan sakit.

“Saya mungkin merasa sedikit sakit karena sistem kekebalan akan semakin meningkat,” kata.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, sekira 9,5 juta dosis vaksin Covid-19 telah didistribusikan di AS. Sekira 1,9 juta penduduk Amerika telah menerima dosis pertama vaksin Pfizer-BioNTech atau vaksin Moderna dan beberapa efek samping telah dilaporkan.

Seorang Ahli Onkologi Geriatri di Boston Medical Center mengatakan dia merasa pusing dan mengalami reaksi alergi beberapa menit setelah menerima vaksin Moderna, meskipun tidak jelas apakah reaksi tersebut disebabkan oleh vaksin yang ia terima.

CDC merekomendasikan kepada siapapun dengan riwayat anafilaksis atau alergi parah lainnya untuk menunggu setidaknya 30 menit sebelum meninggalkan ruang perawatan.