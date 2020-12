Ramai-ramai Pemimpin Uni Emirat Arab Ucapkan Selamat Natal kepada Umat Nasrani di Seluruh Dunia

PIKIRAN RAKYAT- Para pemimpin Uni Emirat Arab (UEA) ramai-ramai mengucapkan Selamat Natal kepada umat nasrani di negaranya dan di seluruh dunia.

Wakil Presiden UEA dan penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid, Sheikh Mohamed bin Zayed selaku Putra Mahkota Abu Dhabi dan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, menyampaikan salam meriah mereka melalui Twitter pada Malam Natal.

"Selamat kepada semua orang Kristen di dunia pada hari Natal. Semoga Tuhan memberkati semua orang dengan kebaikan, perdamaian, kesehatan dan cinta," kata Sheikh Mohammed bin Rashid.

"Kami ingin semua saudara Kristen kita di UEA dan di seluruh dunia mendapatkan damai dan Selamat Natal," tuturnya.

We would like to wish all of our Christian brothers and sisters in the UAE and around the world a peaceful and Merry Christmas.