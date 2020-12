Heboh Adanya Varian Baru Virus Covid-19, Menkes Jerman Beri Kabar yang Menenangkan

PIKIRAN RAKYAT – Akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang menyedihkan bagi penduduk Inggris ketika Otoritas Inggris mengungkapkan bahwa jenis baru virus Corona telah terlihat di negara tersebut dan diketahui telah menyebar lebih cepat dibandingkan jenis virus sebelumnya yang bersifat konfensional.

Sebagian besar mutasi virus tidak memiliki dampak. Meski begitu, terkadang pada kombinasi mutasi bisa menyebabkan virus memiliki kemampuan baru seperti pada kasus strain baru ini. Virus diyakini memiliki kemampuan dalam menginfeksi dengan persentase yang lebih tinggi.

Hal tersebut memaksa pihak Otoritas Inggris mengambil tindakan dengan memberlakukan aturan penguncian atau lockdown yang sangat ketat di wilayah London dan Inggris Selatan. Sementara itu, negara-negara di Eropa juga memutuskan untuk menghentikan transportasi tujuan Inggris.

Menurut Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn, vaksin Pfizer-BioNTech mampu melawan temuan jenis baru dari virus Corona. Virus temuan tersebut tidak memengaruhi efektivitas daripada vaksin Pfizer-BioNTech seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com (PR) dari situs India Times.

“Menurut semua yang kami ketahui sejauh ini, jenis baru tidak berdampak pada vaksin, yang tetap sama efektifnya,” katanya.

Dia juga mengungkapkan pernyataan tersebut setelah melakukan percakapan dengan para ahli otoritas Eropa.

Vin Gupta, Asisten Profesor Afiliasi University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation mengungkapkan bahwa menurut pendapat ahlinya, vaksin dapat menghilangkan virus jenis baru ini tanpa cegukan.